El argentino Etcheverry encabeza la nómina para el República Dominicana Open Copa Cap Cana

2 minutos

Santo Domingo, 23 feb (EFE).- El flamante ganador del Abierto de Río 2026, el argentino Tomás Etcheverry, encabeza el grupo de jugadores que competirán en la segunda edición del República Dominicana Open-Challenger 175 que se disputará del 9 al 15 de marzo en el enclave turístico de Cap Cana, en el este del país, informó este lunes la organización del torneo.

Etcheverry, de 26 años, ganó el domingo su primer título ATP tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4, triunfo que le permitió escalar al puesto 33 de la clasificación mundial.

El polaco Hubert Hurkacz, en el puesto 73 de la ATP, el francés Alexandre Müller (78), el español Roberto Bautista Agut (85) y el chileno Christian Garín (93), también participarán en el evento que otorgará 300.000 dólares para el ganador, afirmó en rueda de prensa el presidente de Grupo Cap Cana, Fernando Hazoury.

«La Copa Cap Cana trae consigo este año novedades que la caracterizan como un evento inclusivo, sostenible, del más alto nivel, con atletas profesionales debajo de los top 100 del mundo», resaltó el empresario.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, destacó que «eventos como este confirman que el turismo deportivo es una pieza clave en nuestra estrategia de diversificación, estoy convencido de que República Dominicana Open ATP 175 se irá posicionando como uno de los mejores torneos de tenis de la región».

La edición 2026 del Copa Cap Cana incorporará el mismo sistema de arbitraje electrónico utilizado el año pasado en Wimbledon 2025, el cual hace las funciones del juez de línea.

En esta edición de 2026, el ATP Challenger 175 de Cap Cana celebrará un partido de exhibición con tenistas discapacitados profesionales dominicanos. EFE

rsl/gbf