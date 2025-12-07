El argentino Mohamed reconoce que Toluca supo sufrir para llegar a la final

Toluca (México), 6 dic (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, campeón del fútbol mexicano, aseveró este sábado que su equipo supo sufrir ante Monterrey y por eso disfrutó más el pase a la final del torneo Apertura.

«La situación del penalti a favor de ellos nos hizo que al final sufriéramos de más por tantos centros que metieron. Monterrey se fue con todo lo que tenía al frente, obvio que sufrimos, pero lo supimos hacer y así se disfruta más esta victoria», señaló el técnico luego de que su conjunto superó 3-2 a los Rayados en el juego de vuelta de la semifinal.

Los ‘Diablos Rojos’, que empataron en el marcador total 3-3, avanzaron a la final gracias a su mejor posición en la tabla, fueron primeros y Monterrey quinto, luego de que en el partido de ida del pasado miércoles cayeron 1-0.

El Toluca ganó con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, de penalti; Monterrey descontó con tantos del español Sergio Ramos, también desde los 12 pasos, y de Roberto de la Rosa.

Mohamed destacó el primer tiempo de su equipo en el que la contundencia estuvo de su lado.

«Fuimos muy superiores al rival y así seguimos en el inicio del segundo tiempo, pero luego vino el penalti y ahí cambió el juego, pero lo supimos controlar», señaló.

Mohamed, quien en México ha sido campeón con Tijuana, América, Monterrey y Toluca, no mostró preferencia por Tigres o Cruz Azul, que se miden en la otra semifinal, para disputar el título de la liga local.

«Estamos muy felices e ilusionados de estar en otra final para hacer historia en este equipo. El rival que nos toque es igual, nosotros tenemos una semana para prepararnos y ganar la final, porque para eso llegamos hasta acá, para ganarla sin importar quién toque», concluyó.

Es la segunda final consecutiva a la que Mohamed guía a sus Diablos, en la del pasado torneo de Clausura se impuso al América.

En el duelo por el título, el Toluca intentará levantar su duodécimo campeonato para empatar al Guadalajara como el segundo equipo más ganador de ligas en el fútbol mexicano. EFE

