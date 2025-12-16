El argentino Pablo Guede llega a Lima «muy ilusionado» de poder dirigir al Alianza

Lima, 16 dic (EFE).- El entrenador argentino Pablo Guede afirmó que está «muy ilusionado» de poder dirigir al Alianza Lima, el equipo peruano que lo ha contratado para la disputa de la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores de 2026.

«Estoy muy contento, muy ilusionado. Para mí es un placer estar acá», declaró Guede a medios locales que lo esperaron a su arribo al aeropuerto internacional de Lima.

Según la información, el entrenador será presentado formalmente por el Alianza durante la tarde de este martes.

Su fichaje fue anunciado el pasado viernes por el Alianza, que confirmó que sustituirá a su compatriota Néstor Gorosito, quien fue cesado tras perder la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Con Gorosito, el Alianza llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de este año y ocupó el tercer puesto de la Liga 1, con 65 puntos, por detrás del Cusco, que sumó 67, y lejos de Universitario de Deportes, su clásico rival, que ganó el título con 79 unidades.

El entrenador, que cuenta con experiencia en clubes de Chile, México, Arabia Saudí y España, será el encargo de conducir al equipo blanquiazul durante el año de conmemoración de los 125 años de su fundación. EFE

