El argentino Perelló despierta la ilusión como nuevo refuerzo del Independiente del Valle

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 15 ene (EFE).- La contratación del extremo derecho argentino Matías Perelló despertó este jueves la ilusión de los hinchas del Independiente del Valle, que tiene como objetivos para la presente temporada la Copa Libertadores, la Liga Pro y la Copa Ecuador.

«Un jugador que despierta ilusión y que llega para dejar el alma», destacó el cuadro del Valle en su red social X, en la que auguró que «su entrega encienda a la hinchada y su ambición marque el camino».

Por su parte, en un video Perelló señaló: «Soy Matías Perelló y vengo a un club diferente».

El atacante, de 24 años, llega al Negriazul, como también le dicen al Independiente del Valle, con miras a ser protaginista de la Copa Libertadores, cuyo título se le escapó en 2016 cuando perdió la final ante el colombiano Atlético Nacional.

La nueva figura del equipo campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022 se formó en las divisiones menores del Argentinos Juniors y el año pasado militó en el Central Córdoba, donde anotó 6 goles y repartió 6 asistencias en 40 partidos.

Perelló se perfila para hacer dupla en ataque con su compatriota Claudio Spinelli, máximo goleador del equipo, con 20 tantos, uno menos que el máximo goleador del torneo, el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia, del Manta.

El atacante se encontrará en el cuadro del Valle con el técnico uruguayo Joaquín Papa, que reemplazó recientemente al español Javier Rabanal, con quien el equipo conquistó el título de la Liga Pro 2025 y obtuvo el billete para la fase de Grupos de la Libertadores 2026. EFE

rm/sm/gbf