El arrestado por el tiroteo a Charlie Kirk no es el autor del disparo, según NYT

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El sospechoso arrestado este miércoles tras el tiroteo al comentarista político y activista conservador Charlie Kirk durante un evento universitario no es el autor del disparo, según informó el diario The New York Times.

Un portavoz de la Universidad Utah Valley (UVU), Scott Trotter, indicó al periódico que la policía ha determinado que la persona detenida no es la que disparó al cuello a Kirk, quien murió tras ser trasladado en estado grave a un hospital.

La UVU había comunicado anteriormente que un sospechoso se encontraba bajo custodia tras el ataque.

Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue llevado al hospital de Timpanogos, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos 2.000 asistentes, según medios.

La UVU suspendió las clases a lo largo de toda la jornada y se desalojó el campus instantes después del tiroteo, mientras el FBI se encuentra desplegado en la zona para investigar el suceso.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Trump pidió una oración por su aliado tras conocer la noticia del ataque: «Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!», escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente, JD Vance, pidió oraciones para Kirk, a quien definió como «un hombre verdaderamente bueno y un padre joven». EFE

