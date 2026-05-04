El avión en que viajaba el presidente del Gobierno español aterriza de emergencia en Turquía

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El avión en el que viajaba hacia Armenia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó el domingo por la noche un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ankara por un imprevisto técnico, según su servicio oficial de prensa.

Sánchez se dirigía a Ereván, capital de Armenia, para participar en una cumbre política europea, cuando su aeronave se vio obligada a aterrizar en Turquía.

«La delegación española pasará la noche en Ankara antes de reanudar mañana (lunes) su viaje hacia Armenia», de acuerdo con un comunicado oficial.

El gobierno español no precisó las causas que provocaron el aterrizaje.

Previamente, una fuente que habló bajo condición de anonimato había confirmado a la AFP el aterrizaje de emergencia, sin tampoco dar más detalles.

El jefe del gobierno español prevé participar en Armenia en una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), un foro informal que reúne dos veces al año a los dirigentes de la casi totalidad de los países europeos, sean o no miembros de la Unión Europea, con excepción de Rusia y Bielorrusia.

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