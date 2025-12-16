El Banco Central de Brasil mantendrá los tipos elevados pese al descenso de la inflación

2 minutos

São Paulo, 16 dic (EFE).- El Banco Central de Brasil insistió en que mantendrá los tipos de interés en cotas elevadas «por un periodo bastante prolongado», a pesar de observar un descenso de la inflación y una moderación del crecimiento económico del país.

Así lo manifestó en el acta de la reunión de su comité de política monetaria de la semana pasada, divulgada este martes, en la que decidió mantener, por cuarta vez consecutiva, la tasa oficial de interés en el 15,0 % anual, la más alta desde 2006.

«El Banco Central seguirá vigilante y, como es habitual, no dudará en retomar el ciclo de subidas si lo considera apropiado», señaló.

El mercado financiero esperaba alguna pista sobre una posible rebaja de los tipos en el corto plazo, pero el órgano emisor resaltó que el escenario internacional aún es «incierto» y que las previsiones para la inflación permanecen por encima de lo deseado.

Con todo, observa un panorama externo un poco más ameno en comparación con los meses anteriores, tras el fin del cierre del Gobierno de EE.UU., que duró 43 días, el más largo de la historia de ese país, y los avances en las negociaciones comerciales con Brasil.

En este contexto, concluyó que la estrategia en curso, de mantener el nivel actual de la tasa de interés durante un período bastante prolongado, «es adecuada para asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta».

«Ante las condiciones observadas y prospectivas, el escenario prescribe una política monetaria significativamente contractiva durante un periodo bastante prolongado», reiteró.

El Banco Central aseveró que su estrategia, criticada por el Gobierno brasileño, ha contribuido «de forma determinante» a la desaceleración de la inflación en los últimos meses, reduciéndose hasta el 4,46 % interanual.

El dato se ubica justo por debajo del techo de la meta para este año, que es del 4,5 %.

Asimismo, observa una «trayectoria de moderación del crecimiento» económico, producido en parte por el menor consumo de las familias, que escaló con fuerza como consecuencia de las políticas de distribución de renta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por ello, considera que «la perseverancia, la firmeza y la serenidad en la conducción de la política monetaria» favorecerán que continúe la reducción paulatina de la inflación.

La economía brasileña, la más grande de América Latina, está en plena fase de desaceleración y para este año se espera que crezca ligeramente por encima del 2 %, frente al 3,4 % de 2024. EFE

