El Banco Central de Corea del Sur congela los tipos en el 2,5 %
Seúl, 28 ago (EFE).- El Banco Central de Corea del Sur (BoK) decidió este jueves mantener sin cambios su tipo de interés de referencia en el 2,5 %, ante temores por el alto endeudamiento de los hogares, durante su reunión de política monetaria.
La institución surcoreana ya había reducido en varias ocasiones los tipos desde finales de 2024 para estimular la economía.
Esta vez decidió congelar la tasa por aparente presión en el mercado de la vivienda en Seúl y el fuerte aumento del crédito hipotecario y pese a las recientes medidas de contención aprobadas por el Gobierno.
El banco central elevó además ligeramente su previsión de crecimiento para 2025 del 0,8 % al 0,9 %, aunque mantuvo la de 2026 en el 1,6 %, lo que apunta a que la cuarta economía de Asia seguirá atrapada en un ciclo de bajo dinamismo. EFE
