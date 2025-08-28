The Swiss voice in the world since 1935

El Banco Central de Corea del Sur congela los tipos en el 2,5 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Seúl, 28 ago (EFE).- El Banco Central de Corea del Sur (BoK) decidió este jueves mantener sin cambios su tipo de interés de referencia en el 2,5 %, ante temores por el alto endeudamiento de los hogares, durante su reunión de política monetaria.

La institución surcoreana ya había reducido en varias ocasiones los tipos desde finales de 2024 para estimular la economía.

Esta vez decidió congelar la tasa por aparente presión en el mercado de la vivienda en Seúl y el fuerte aumento del crédito hipotecario y pese a las recientes medidas de contención aprobadas por el Gobierno.

El banco central elevó además ligeramente su previsión de crecimiento para 2025 del 0,8 % al 0,9 %, aunque mantuvo la de 2026 en el 1,6 %, lo que apunta a que la cuarta economía de Asia seguirá atrapada en un ciclo de bajo dinamismo. EFE

rvb/raa/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR