El banco central de México recorta su tasa de referencia en 25 puntos básicos, a 6,5%

afp_tickers

1 minuto

México recortó el jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, a 6,5%, ante la debilidad de la economía y una reducción de la inflación.

La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, se contrajo 0,8% en el primer trimestre del año, ante la debilidad de la industria y del vital sector servicios.

Una disminución de tasas abarata el crédito y tiende a dinamizar la actividad económica.

El banco central de México dijo en un comunicado que el nivel de la tasa es apropiado para enfrentar los retos económicos actuales, incluidos los que se derivan del «escalamiento del conflicto» entre Estados Unidos e Irán.

Aseguró también que la economía enfrenta importantes riesgos a la baja hacia adelante.

La institución añadió que con, esta decisión, concluye el ciclo de recortes en la tasa que inició en marzo de 2024.

El ente emisor resaltó también que la inflación general anual disminuyó de 4,45% en abril, aunque el dato está todavía por encima de su objetivo de 3% +/- un punto porcentual.

Añadió que la inflación puede verse afectada en el futuro por el impacto de los conflictos geopolíticos, una depreciación del peso mexicano o afectaciones climáticas.

yug/jt/cr