El Banco vaticano aumentó su beneficio un 55,5% y dará al papa 24,3 millones para caridad

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Ciudad del Vaticano, 11 may (EFE).- El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco del Vaticano, obtuvo un beneficio neto de 51 millones de euros en 2025, un 55,5 % más respecto al año anterior, y aumentará un 76,1 % el dividendo que entrega al papa para sus obras de caridad.

Dichos resultados netos, que suponen el mejor registro de la última década, permitirán al Instituto distribuir al papa un dividendo de 24,3 millones de euros destinado a apoyar obras de religión y asistencia social, informó este lunes el organismo.

En el desglose de cuentas, el organismo reportó 32,3 millones de euros de margen de intereses, frente a los 29,4 millones de 2024; mientras que el margen de intermediación ascendió a 66,3 millones de euros, frente a los 51,5 millones del año previo.

Los activos totales de clientes gestionados alcanzaron los 5.900 millones de euros al 31 de diciembre de 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente el 3 % en comparación con el ejercicio anterior.

Asimismo, se registró un incremento de 83,4 millones de euros en activos netos, llegando a los 815,3 millones de euros.

El informe anual del IOR destaca que el crecimiento se debe a una «gestión de cartera activa y disciplinada» y a condiciones favorables de mercado.

«La rentabilidad global aumentó sustancialmente, apoyada además por el movimiento positivo en las reservas del Fondo de Pensiones», detalla el documento.

Además, el IOR detalló que ha mejorado su infraestructura operativa y tecnológica para incrementar la eficiencia de sus procesos y la calidad de sus servicios.

En concreto, se ha introducido un servicio de banca en línea que amplía los canales de acceso y garantiza métodos operativos más sencillos, seguros e inmediatos. EFE

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