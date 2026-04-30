El BBVA anuncia un beneficio en fuerte alza del 10,8% en el primer trimestre

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El banco español BBVA anunció el jueves que obtuvo un beneficio neto de casi 3.000 millones de euros en el primer trimestre, un fuerte aumento del 10,8% interanual, gracias al «dinamismo» de sus actividades.

La entidad bancaria originaria del País Vasco, que afirma contar con 127.000 empleados y 82 millones de clientes, precisó haber obtenido entre enero y marzo 2.989 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) de beneficios, frente a 2.700 millones en el mismo periodo hace un año, según indicó en un comunicado.

«Estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo esto en un contexto geopolítico complejo, lo que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación», se congratuló el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, en el comunicado.

El grupo realizó casi la mitad de su actividad en México (44%), donde está muy implantado, un tercio en España (33%), y sigue presente en Turquía (8%).

«A principios de la próxima semana comenzará el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros. En total, BBVA habrá recomprado acciones por valor de cerca de 4.000 millones de euros desde diciembre del año pasado», precisó el banco español.

El año pasado estuvo marcado para el BBVA por la oferta pública de adquisición hostil sobre su rival español Sabadell.

La operación terminó fracasando en octubre, un enorme revés para el grupo con sede en Bilbao, que aspiraba a crear un gigante bancario europeo capaz de competir con Santander y BNP Paribas.

En diciembre, BBVA selló «una alianza estratégica» con el gigante estadounidense OpenAI, creador de ChatGPT, para acelerar el despliegue generalizado de la inteligencia artificial dentro del grupo, que aspira a reinventarse con la IA.

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