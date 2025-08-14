El beneficio del banco brasileño Nubank aumentó un 37,9 % en el primer semestre

Río de Janeiro 14 ago (EFE).- El brasileño Nubank, mayor banco digital de Latinoamérica, obtuvo en el primer semestre un beneficio neto de 1.194,2 millones de dólares, valor un 37,9 % superior al del mismo periodo de 2024, informó este jueves la entidad.

Las ganancias de la tecnofinanciera, con operaciones en Brasil, México y Colombia, sumaron 637 millones de dólares en el segundo trimestre, con un crecimiento del 42 % frente al mismo periodo del año pasado.

El consejero delegado de Nubank, el colombiano David Vélez, afirmó que el banco volvió a mostrar un crecimiento robusto en el segundo trimestre gracias al aumento de 4,1 millones en el número de clientes, hasta 123 millones, que tienen una tasa de actividad superior al 83 %.

«Esa fuerte participación impulsó los ingresos hasta 3.700 millones de dólares, lo que equivale a una tasa de crecimiento anualizada del 85 % desde 2021, que nos permitió casi que triplicar el lucro neto trimestral en los dos últimos años», afirmó.

El retorno sobre el capital (ROE) de Nubank se situó en el 28 % en el segundo trimestre, prácticamente sin variación en la comparación interanual.

Según su balance, la cartera total de créditos aumentó un 8 %, hasta 27.300 millones de dólares a finales de junio, mientras que la tasa de impago aumentó 0,1 puntos porcentuales, hasta 6,6 % (de créditos vencidos hace más de tres meses).

El Nubank cuenta con 107 millones de clientes en Brasil, en donde ya es el tercer mayor banco por clientes; 12 millones en México y 4 en Colombia.

Según la entidad, el aumento de clientes le permitió «construir una base de depósito escalable en América Latina, con depósitos totales alcanzando 36.600 millones de dólares hasta junio, un aumento del 41 %. EFE

