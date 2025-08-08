The Swiss voice in the world since 1935

El bicentenario de Uruguay tendrá un concierto de Rubén Rada emitido en todo el mundo

Montevideo, 8 ago (EFE).- En el marco de la celebración por los 200 años de la independencia de Uruguay, el cantante Rubén Rada brindará un concierto que el próximo 25 de agosto se emitirá en todas las embajadas y consulados que el país sudamericano tiene en el mundo.

Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que apuntó que esta acción se suma a otras que buscan acercar a los uruguayos que viven fuera de su territorio.

El texto añade que, el pasado 18 de julio, en vísperas de un nuevo aniversario del natalicio del prócer uruguayo, José Gervasio Artigas, el presidente Yamandú Orsi envió una carta a los uruguayos en el exterior que en ese momento fue compartida por todas las representaciones.

«Uruguayos somos todas y todos, quienes residimos en el territorio y quienes nos encontramos residiendo temporal o permanentemente en el exterior», indica la misiva del mandatario.

Asimismo, la Cancillería explicó que Rada accedió a grabar un concierto especial para quienes viven en otros países, que podrá ser emitido en todos los encuentros que se lleven a cabo en el marco del bicentenario de la independencia uruguaya.

«De esta manera llevamos un emblema de nuestra cultura, dentro y fuera de fronteras», concluye el documento.

Nacido en 1943 en el Barrio Sur, cuna del candombe en Montevideo, Rada dio allí con diez años y como cantante en una comparsa sus primeros pasos en la música.

Galardonado con el Grammy Latino en 2011 y con más de seis décadas sobre los escenarios, el músico es autor de una profusa discografía que cuenta con 29 álbumes sólo como solista. EFE

