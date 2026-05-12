El BPI designa al italiano Panetta presidente del consejo de directores

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 12 may (EFE).- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) designó a Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, presidente del consejo de directores durante tres años a partir del 3 de junio.

El BPI informó este martes de que sustituirá a François Villeroy de Galhau, que dejará de ser el gobernador del Banco de Francia anticipadamente a comienzos de junio.

El consejo de directores del BPI es responsable de la dirección estratégica y política del banco de los bancos centrales, cuya sede se encuentra en la ciudad suiza de Basilea, supervisando su gestión y acometiendo tareas específicas que le dan los estatutos de la entidad.

Además, Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil, ha sido designado presidente de la reunión de los gobernadores de las principales economías de mercado emergentes durante dos años a partir del 1 de septiembre. EFE

aia/cg