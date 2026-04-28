El brent sube 2,80 % y supera 111 dólares pendiente de Irán y pese a salida de EAU de OPEP

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Londres, 28 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este martes un 2,80 %, hasta superar los 111 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pese al anuncio de salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y OPEP+.

El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó en 111,26 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que supone un avance de 3,03 dólares con respecto a la jornada anterior, correspondiente al pasado viernes, cuando finalizó en 108,23 dólares.

El brent continuó ganando terreno, después de sumar casi diez dólares la semana pasada, ante el estancamiento en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán; la situación persistente de bloqueo en el estrecho de Ormuz, y pese a la salida de EAU de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+.

Igualmente, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada apuntó este martes en un comentario en la página web de Forex que los precios del oro negro se volvieron «más volátiles» dada la noticia de la salida de los EAU de la OPEP y las repercusiones a largo plazo para el mercado petrolero, pero a corto plazo «los operadores siguen centrados en las tensiones en torno al estrecho de Ormuz».

«Debido a esta incertidumbre, la tendencia alcista del petróleo crudo parece mantenerse», añadió. EFE

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