El CAC-40 termina con una tímida subida (+0,13 %) gracias al sector del lujo

París, 29 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este lunes la sesión con una ligera alza (+0,13 %) gracias al sector del lujo, que compensó la caída de valores importantes como la petrolera TotalEnergies (-2,21 %).

El CAC-40 cerró en los 7.880,87 puntos, con 21 valores al alza, uno sin cambios y 18 a la baja.

El grupo de lujo Kering se disparó el 4,71 %, secundado por Hermès, que avanzó el 2,42 %, y el grupo LVMH, que subió el 1,43 %. Los analistas financieros estiman que el lujo ha iniciado su recuperación tras un largo bache en su cotización bursátil, afectada por la caída del mercado asiático.

En el otro lado de la moneda, TotalEnergies cerró a la baja (-2,21 %), así como el banco Société Générale (-1,29 %). EFE

