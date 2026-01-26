El campeón olímpico Shaun White aprovecha la nieve en Nueva York para sus piruetas

2 minutos

Miami (EE. UU.), 26 ene (EFE).- El triple campeón olímpico de snowboard, Shaun White, ha ofrecido un espectáculo de trucos y piruetas en Central Park con motivo de la gran tormenta que ha dejado grandes cantidades de nieve en dos tercios del país, y ha teñido de blanco gran parte de Nueva York.

En un video subido a su perfil de Instagram se observa al deportista saltando por encima de dos personas sentadas, mientras decenas de espectadores forman un círculo para apreciar la habilidad de White.

Además de tres medallas de oro en la categoría de ‘halfpipe’ en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018, White es el ‘snowboarder’ más galardonado de los ‘X Games’ con 18 preseas.

White ha efectuado otros saltos similares por encima de varias personas que también han querido experimentar la adrenalina sentándose frente a una pequeña loma que el atleta usaba para ganar elevación.

El ‘snowboarder’ ha realizado piruetas como mortales hacia delante que han desatado la aclamación del público.

La tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense dejó ayer al menos seis muertos en Estados Unidos y provocó cortes eléctricos en más de un millón de hogares.

Asimismo causó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020 con más de 11.000 y además 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

Muchas zonas de la costa este, incluido Nueva York, recibieron 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta este lunes.EFE

