El campeón Toluca vence al Juárez FC y se acerca al líder Pachuca

México, 11 ago (EFE).- El campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed venció este lunes por 0-2 al Juárez FC y saltó al tercer lugar del Apertura del fútbol mexicano con nueve puntos, tres menos que el líder Pachuca.

En la conclusión de la cuarta fecha del campeonato, el portugués Paulinho y Juan Domínguez convirtieron por los Diablos, que dominaron en el estadio de su rival y lo confirmaron con goles.

En el minuto 34, Paulinho anotó a pase del paraguayo Roberto Morales y, en el 48, Domínguez puso el 0-2 con un golpe de cabeza.

Juárez pisó pocas veces el área rival ante un Toluca que con poco firmó su tercera victoria con una derrota para mantenerse como uno de los candidatos al título.

Pachuca goleó el sábado 0-3 al Atlas y mantuvo el liderato con paso perfecto en cuatro partidos.

El argentino Gastón Togni, el mexicano Daniel Aceves y el argentino Sergio Barreto anotaron por los Tuzos que llegaron a cuatro triunfos en igual número de encuentros. Consecuencia del resultado, ayer el Atlas despidió a su entrenador, Gonzalo Pineda.

Los Tuzos le sacan tres unidades de ventaja a los Tigres UANL que el viernes aventajaron por 7-0 al Puebla, con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Angel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

Después de cuatro jornadas, los Rayados de Monterrey del defensa español Sergio Ramos, vencedores este lunes por 1-3 al León, aparecen en el cuarto escaño con los mismos puntos de Tigres y Toluca.

Jesús M. Corona, Ricardo Chávez y el español Sergio Canales convirtieron por los Rayados del entrenador español Domenec Torrent, que sacaron provecho de las fallas defensivas del rival para vencerlo en su propio estadio. El colombiano Daniel Arcila descontó por el León, que jugó sin James Rodríguez, con molestia muscular.

En el minuto 14, Corona sacó provecho de un error del guardameta Oscar García y de derecha puso el 0-1, ventaja ampliada en el 31 con un despiste de la defensa, capitalizado por Chávez, quien aceptó un servicio del argentino Germán Berterame. En el 65 Canales anotó el 0-3, con un golpe de zurda en el minuto 60.

Este lunes, el Cruz Azul superó por 1-2 al San Luis con anotaciones del argentino Rodolfo Rotondi y Angel Sepúlveda; los celestes aparecen en el quinto escaño con ocho unidades, las mismas del América, sexto lugar, que el sábado le ganó por 1-0 al Querétaro.

Con su gol, Sepúlveda quedó solo como líder de los anotadores con cinco dianas, una más que el argentino Germán Berterame, del Monterrey.

Este domingo el chileno Bruno Barticcioto convirtió un penalti para darle al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez un triunfo por 1-0 sobre las Chivas de Guadalajara y el español Rubén Duarte convirtió un gol de cabeza para darle a los Pumas UNAM un empate 1-1 con el Necaxa.

En el otro duelo de la fecha cuatro, el sábado el colombiano Nicolás Benedetti anotó dos goles y le dio al Mazatlán un empate 2-2 con Tijuana.

El Apertura se reanudará el próximo fin de semana con la quinta jornada del torneo.

– Partidos de la quinta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Viernes 15.08: Puebla-San Luis y Necaxa-León.

Sábado 16.08: Guadalajara-Juárez FC, Pachuca-Tijuana, Tigres UANL-América, Cruz Azul-Santos Laguna, Toluca-Pumas UNAM.

Domingo 17.08: Querétaro-Atlas, Monterrey-Mazatlán. EFE

