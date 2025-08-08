El canciller alemán criticado en su propio partido por suspender venta de armas a Israel

Berlín, 8 ago (EFE).- Varios sectores del bloque conservador encabezado por el canciller alemán, Friedrich Merz, han criticado la decisión anunciada este viernes de suspender parcialmente las exportaciones de armamento a Israel, y le han acusado de traicionar el compromiso histórico alemán con la seguridad de ese país.

El diputado Roderich Kiesewetter, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán), aseguró en X que la decisión restringe la capacidad de Israel de ejercer su «derecho a la autodefensa» y que, al ser un país amigo, hay que confiar en que «utilizará las armas de conformidad con el derecho internacional».

Con la medida de hoy, el gobierno «cede a la presión de la turba antisemita de la calle, que también amenaza la vida judía en Alemania, y se inclina ante la guerra cognitiva de la propaganda despiadada de Hamás», afirmó Kiesewetter, que añadió también que la decisión «no ayuda a un solo niño en Gaza».

El presidente de las juventudes de la Unión Democristiana (CDU), Johannes Winkel, lamentó en X que a partir de ahora «Israel hará para nosotros el trabajo sucio, pero sin armas alemanas», en alusión a la reacción de Merz tras los ataques israelíes contra el programa nuclear iraní, cuando agradeció a Tel Aviv que se ocupara del «trabajo sucio» del mundo.

Según el tabloide conservador ‘Bild’, la decisión de hoy ha sido recibida con estupefacción por la Unión Socialcristiana (CSU), la hermana bávara de la CDU, que forma parte de la coalición de Gobierno y es particularmente próxima a Israel.

De acuerdo con fuentes de este partido citadas por ‘Bild’, la medida no había sido consensuada con ellos y no tenían conocimiento de ella.

Por otro lado, el portavoz de Exteriores del grupo parlamentario conjunto de la CDU/CSU, Jürgen Hardt, afirmó al mismo medio que la decisión tomada este viernes por el Gobierno era «inevitable», después de que Merz y el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, hubieran expresado sus inquietudes al Gobierno israelí durante meses sin tener respuesta.

«Con esto queremos indicar claramente a Israel que consideramos que su proceder en Gaza es una amenaza para su posición en el mundo y su seguridad», señaló. EFE

