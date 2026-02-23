El canciller cubano aborda con Guterres el asedio petrolero de EEUU a la isla

2 minutos

La Habana, 23 feb (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se entrevistó este lunes en Ginebra con el secretario general de la ONU, António Guterres, para abordar la situación en la isla por el bloqueo petrolero de EE.UU.

«Denuncié el bloqueo a las importaciones de petróleo impuesto por el Gobierno de EE.UU.», señaló escuetamente en redes sociales el canciller, quien culmina en Suiza una extensa gira diplomática para tratar este asunto con aliados y socios.

Rodríguez expresó además a Guterres su «preocupación» por la «acelerada reconfiguración geoestratégica mundial», que se basa a su juicio en «la doctrina estadounidense de imponer la paz a través de la fuerza», con el consiguiente «impacto inmediato en los países del Sur Global y en la paz, la seguridad y estabilidad internacionales».

Abogó asimismo por «fortalecer la cooperación internacional como solución a los desafíos globales presentes y futuros» y reiteró el apoyo de Cuba a «la promoción y respeto al multilateralismo, al papel de la ONU y a los propósitos y principios de la Carta de la ONU».

Previo a su encuentro con Guterres, Rodríguez intervino en los segmentos de alto nivel de la Conferencia de Desarme y del Consejo de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas.

En este último se refirió también al asedio petrolero, que la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha calificado como contrario al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas.

Rodríguez explicó en redes sociales que calificó de «castigo colectivo» la última medida de EE.UU. contra Cuba y que, a su juicio, busca provocar «una catástrofe humanitaria mediante un cerco energético».

«¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (…) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?», se preguntó el canciller en su discurso.

La visita a Ginebra es la última parada de una extensa gira diplomática del canciller, que le ha llevado a Vietnam, China, España, Rusia y Francia, tratando de recabar apoyos políticos y materiales para afrontar el asedio petrolero. EFE

jpm-lss