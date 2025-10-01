The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El canciller paraguayo recibe al dimitente embajador de Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 1 oct (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió este miércoles con el embajador de Colombia en Asunción, Juan Manuel Corzo, quien le comunicó «oficialmente sobre su renuncia al cargo», informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay indicó que dialogaron «sobre aspectos de la relación bilateral y destacaron los vínculos existentes entre ambas naciones y pueblos».

Corzo fue nombrado embajador en Paraguay en junio de 2023 por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En una carta publicada en la red social X, el representante diplomático anunció su renuncia al alegar «razones de carácter filosófico y de conciencia», en medio de una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

«Es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejerzo en esta Embajada», afirmó Corzo, quien también fue senador y presidente del Congreso colombiano.

La renuncia coincidió con la decisión de Estados Unidos de retirar el visado a Petro y a varios de sus ministros, una medida que el mandatario calificó como una injerencia en asuntos internos.

Asimismo, la dimisión tuvo lugar días después de las duras críticas de Petro a su cuerpo diplomático en el mundo, en las que les pidió mayor compromiso en la defensa de su política exterior.EFE

nva/lb/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR