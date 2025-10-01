El canciller paraguayo recibe al dimitente embajador de Colombia

Asunción, 1 oct (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió este miércoles con el embajador de Colombia en Asunción, Juan Manuel Corzo, quien le comunicó «oficialmente sobre su renuncia al cargo», informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay indicó que dialogaron «sobre aspectos de la relación bilateral y destacaron los vínculos existentes entre ambas naciones y pueblos».

Corzo fue nombrado embajador en Paraguay en junio de 2023 por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En una carta publicada en la red social X, el representante diplomático anunció su renuncia al alegar «razones de carácter filosófico y de conciencia», en medio de una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

«Es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejerzo en esta Embajada», afirmó Corzo, quien también fue senador y presidente del Congreso colombiano.

La renuncia coincidió con la decisión de Estados Unidos de retirar el visado a Petro y a varios de sus ministros, una medida que el mandatario calificó como una injerencia en asuntos internos.

Asimismo, la dimisión tuvo lugar días después de las duras críticas de Petro a su cuerpo diplomático en el mundo, en las que les pidió mayor compromiso en la defensa de su política exterior.EFE

