El candidato de izquierda Sánchez afirma que respetará autonomía del Banco Central de Perú

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Lima, 19 abr (EFE).- El candidato izquierdista a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez aseguró que, de ganar los comicios, respetará la autonomía del Banco Central, si bien es crítico con su actual presidente, Julio Velarde, símbolo de la estabilidad monetaria y baja inflación de Perú tras llevar veinte años en el cargo y haber visto pasar a diez presidentes de la República.

Sánchez, que participa en estas elecciones en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien mantuvo a Velarde al frente del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) cuando él fue mandatario, anticipó en otras intervenciones públicas anteriores que prescindiría del presidente de la institución monetaria al tener discrepancias sobre su gestión que detalló en una entrevista con EFE.

«La política de Estado de independencia del Banco Central no se toca. Jamás hemos dicho que tenemos que cambiar la autonomía del Banco Central. Jamás. Eso es un invento de los que quieren crear pánico. Ya los conocemos», señaló Sánchez, que se disputa con el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el pase a la segunda vuelta para enfrentarse a la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

«De mi boca jamás ha salido. Son especuladores que venden pánico financiero y que tienen la sartén por el mango para crearlo, tienen los medios, la banca y el control del tipo cambiario», insistió el candidato y líder del partido Juntos por el Perú.

Sánchez señaló que no tiene inconveniente en sentarse a dialogar con Velarde para expresarle tres discrepancias. «A mí no me alegra una macroeconomía feliz si yo veo una microeconomía de desprotección. Yo quiero coherencia. Establezcamos más coherencia», añadió.

A Sánchez le gustaría preguntar a Velarde es «por qué Perú, que es un productor de oro, tiene solo el 5 % o 6 % de las reservas internacionales en oro, cuando Chile, Brasil o EE.UU. tienen más».

«Si hace diez o cinco años hubiésemos tenido solo el 20 % más. ¿Te imaginas cuánto (valor supondría en virtud de los máximos históricos que registra ahora el oro)?», se preguntó el candidato, para quien Velarde no tomó una decisión acertada al no acaparar más oro cuando los precios estaban bajos.

El izquierdista también cuestionó que se le compre deuda al tesoro estadounidense «que no paga ni el 1 % de interés y por qué se presta recursos del tesoro americano pagando intereses del 7 % u 8 % al año».

Asimismo, criticó el manejo de los límites máximos de las tasas de intereses, al considerar que han sido excesivos al alcanzar tasas del 30 % al año mientras que «los beneficios del sistema financiero el año pasado fueron de 25.000 millones de soles (unos 7.200 millones de dólares)».

«¿Cuál es el efecto social? La gran mayoría de peruanos no accede al sistema financiero y se va al informal, a los préstamos gota a gota y a la extorsión», señaló Sánchez, quien también consideró que Velarde puede tener conflictos de intereses al afirmar que «se conoce que es accionista de diez empresas del sistema financiero».

Con el 93,48 % del escrutinio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuenta con el 17,05 % de los votos válidos, equivalentes a 2.687.621 de papeletas; seguido en segundo lugar por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12 % al registrar 1.891.906 sufragios; y en tercera plaza por López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,92 % al obtener 1.878.493 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de poco más de 13.000 votos y su pulso se definirá en los jurados electorales, que deben resolver más de 5.000 actas de mesas electorales impugnas por diferentes inconsistencias e irregularidades. EFE

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