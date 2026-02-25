El Centro Cultural La Nau de Valencia recibe el sello de Patrimonio Europeo 2025

Bruselas, 25 feb (EFE).- El Centro Cultural La Nau de Valencia ha recibido el Sello de Patrimonio Europeo 2025, un galardón que entrega la Comisión Europea a sitios culturales relevantes que también recayó en la ruta ‘Places of Peace’ (Lugares de paz), una recorrido por lugares de Europa donde se firmaron tratados de paz que transita por España.

Esta iniciativa del programa Europa Creativa reconoce lugares que han tenido «un profundo impacto en la historia, la cultura y el desarrollo de la Unión Europea», explicó la Comisión este miércoles en un comunicado.

El Centro Cultural La Nau, situado en el centro histórico de la capital valenciana, es un edificio neoclásico que alberga, entre otras instituciones, el rectorado de la Universidad de Valencia, y acogió figuras ilustres que desempeñaron un papel en el desarrollo del pensamiento europeo como el humanista Joan Lluís Vives.

La ruta ‘Places of Peace’ une sitios históricos de España, Portugal, Francia, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Bulgaria y otros lugares de Europa donde se firmaron tratados de paz, identificándolos y promocionándolos con el objetivo de desarrollar el espíritu de la cultura de paz entre las poblaciones europeas.

En España, uno de sus enclaves es el Monasterio de San Francisco de Alcañices (Zamora).

También se premió otra decena de enclaves en países como Malta, Finlandia, Austria, Bulgaria, Bélgica, Alemania o República Checa, entre otros, con un aumento significativo en el número de sitios galardonados, el mayor desde 2014.

«Hoy, 13 sitios extraordinarios obtienen el prestigioso Sello de Patrimonio Europeo 2025. Desde las Catacumbas de San Pablo en Malta hasta el Patrimonio Industrial de Varkaus en Finlandia, cada sitio es un testimonio vivo y un narrador que captura la esencia de la rica historia y evolución de Europa», dijo el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.

Los 13 sitios fueron seleccionados por un panel de expertos independientes de una lista de 21 candidatos preseleccionados, y los ganadores serán invitados a la Ceremonia de Entrega del Sello de Patrimonio Europeo, que tendrá lugar el 22 de abril de 2026 en Bruselas, en presencia del Comisario Micallef. EFE

