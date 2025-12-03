El Chato de Bogotá se corona como el Mejor Restaurante de América Latina 2025

Antigua (Guatemala), 2 dic (EFE).- El restaurante bogotano El Chato se alzó este martes con el máximo galardón de la región, siendo nombrado el Mejor Restaurante de América Latina 2025, en la ceremonia de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en la histórica ciudad de Antigua Guatemala.

Dirigido por el chef Álvaro Clavijo, El Chato no solo se coronó como el número uno de la lista, sino que también revalidó su título como el Mejor Restaurante de Colombia 2025.

El reconocimiento, según los organizadores, subraya la creciente influencia de la alta cocina colombiana, que, bajo la visión de Clavijo, ha sabido conjugar una aplicación de técnicas globales con una profunda devoción por el producto local, honrando el trabajo de los productores y resaltando los «ritmos de la tierra». EFE

