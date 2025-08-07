El Clásico Peñarol-Nacional marca la segunda jornada del Torneo Clausura

Montevideo, 7 ago (EFE).- El Clásico que pondrá cara a cara este sábado a Peñarol y Nacional marcará la segunda fecha del Torneo Clausura uruguayo y podría poner al rojo vivo la Tabla Anual acumulada.

El estadio Campeón del Siglo será testigo desde las 15:00 hora local (18:00 GMT) de un encuentro que se disputará a puertas cerradas, luego de que la Comisión de Apelaciones desestimara los recursos presentados por ambos equipos tras las penas que les impusieron luego de los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio.

El pasado 16 de julio, la Comisión de Disciplina sancionó a Peñarol a jugar sus dos primeros encuentros como local sin su público en las gradas, mientras que Nacional deberá hacer lo mismo en cuatro partidos. El Tricolor también sufrió la quita de tres unidades.

Esto lo llevó a comenzar el Clausura con -3 puntos y a que su ventaja sobre su tradicional adversario en la Tabla Anual pasara de 9 a 6 puntos.

Este sábado, Peñarol buscará una victoria que le permita reducir aún más esa ventaja para seguir luchando por el primer lugar de la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Para ello, es probable que el entrenador Diego Aguirre opte por un equipo con mayoría de titulares, pese a que el martes jugará uno de los partidos más importantes de la temporada cuando se enfrente al argentino Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Las principales dudas pasan por saber quién acompañará a Nahuel Herrera en el centro de la defensa y si el atacante Matías Arezo comienza como titular o en el banquillo.

Del otro lado, Nacional también saltará al campo con todo y hoy sus principales dudas pasan por los extremos del ataque, donde Lucas Villalba, Rómulo Otero, Nicolás Lodeiro, Bruno Arady y Exequiel Mereles se disputan dos lugares.

También el sábado, Progreso recibirá a Cerro Largo, mientras que el viernes la segunda jornada se abrirá con el partido Montevideo City Torque-Boston River.

El domingo, Cerro recibirá a Racing, Juventud visitará a Danubio, Montevideo Wanderers se enfrentará a Plaza Colonia y Miramar Misiones chocará con Liverpool.

Mientras tanto, el encuentro Defensor Sporting-River Plate del lunes cerrará la etapa.

Por el momento y tras solo una fecha disputada, Boston River, Miramar Misiones, Cerro Largo, Racing y Peñarol lideran con tres puntos.

– Encuentros de la segunda jornada del Torneo Clausura:

8.08: Montevideo City Torque-Boston River.

9.08: Progreso-Cerro Largo, Peñarol-Nacional.

10.08: Cerro-Racing, Danubio-Juventud, Montevideo Wanderers-Plaza Colonia, Miramar Misiones-Liverpool.

11.08: Defensor Sporting-River Plate. EFE

scr/og