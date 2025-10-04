The Swiss voice in the world since 1935
El colombiano Luis Quiñones anota y Pachuca vence a Necaxa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

(Actualiza con resultados del Mazatlán FC-San Luis y Atlas-Juárez FC)

Aguascalientes (México), 3 oct (EFE).- El colombiano Luis Quiñones convirtió este viernes su segundo gol en el torneo Apertura mexicano en el triunfo a domicilio de Pachuca por 0-1 sobre Necaxa en el comienzo de la duodécimo jornada.

Quiñones, de 34 años, elevó a Pachuca al sexto puesto de la clasificación, el último cupo que clasifica directamente a los cuartos de final, fase que se completa con dos equipos que llegan de sendas repescas.

El triunfo de Pachuca surgió con una asistencia de Alonso Aceves.

Más tarde, el Atlas venció por 3-1 al Juárez FC y el Mazatlán FC por 2-1 al San Luis.

El sábado, Querétaro recibirá a Puebla, León al campeón Toluca, Tigres a Cruz Azul y América a Santos Laguna.

La jornada cerrará el domingo con los partidos Pumas-Guadalajara y Tijuana-Monterrey. EFE

rcg/hbr/og

