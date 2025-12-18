El Congreso argentino inicia el debate de polémicas reformas de Milei

El Congreso argentino comenzó este miércoles a debatir el presupuesto 2026, una reforma laboral y una modificación de la ley de glaciares, tres polémicas iniciativas del presidente ultraliberal, Javier Milei.

Las iniciativas están orientadas a profundizar el ajuste fiscal, flexibilizar el mercado de trabajo y promover inversiones mineras.

Una comisión del Senado liderada por el oficialismo inició el tratamiento de la reforma laboral resistida por la oposición y las centrales obreras, que marcharán el jueves contra la iniciativa que consideran precariza las condiciones de trabajo.

La medida permite, entre otros, extender a 12 horas la jornada laboral y fraccionar las vacaciones. También abarata las indemnizaciones por despido y crea un fondo de despidos que según la oposición toma recursos de la seguridad social.

«Eso nos permite avanzar en una modernización laboral. No vamos por los derechos de nadie», dijo Milei en una entrevista televisiva reciente donde acusó de «anacrónico» el sistema contractual vigente.

Según el Ejecutivo, la reforma permitirá reactivar el mercado de trabajo y contribuirá a formalizar a casi el 40% de la fuerza laboral que se estima trabaja en negro.

Al exponer ante la comisión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que la ley actual «paraliza contrataciones» porque «hay temor de entrar en un mundo que resulta conflictivo».

«Las normas laborales crean empleo porque crean un ámbito de seguridad jurídica», dijo en la primera jornada de debates.

El gobierno espera un trámite rápido para obtener media sanción antes del cierre del período de sesiones extraordinarias el 30 de diciembre.

El senador peronista y abogado laboral Mariano Recalde criticó la medida que, según él, «zanja todas las discusiones a favor del empleador, no hay equilibrio».

La ley «degrada la condición humana y la dignidad del trabajador», sostuvo. «Este gobierno de la libertad quiere volver a tener esclavos, servidumbre, trabajadores sin derechos».

Paralelamente, la cámara de diputados comenzó el debate de la ley de presupuesto 2026. El gobierno prorrogó hasta ahora el de 2023 pese al impacto de la inflación de estos últimos años (211% en 2023, 118% en 2024, cerca del 30% en lo que va de 2025).

El texto prevé una inflación del 10,1% y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% para el próximo año.

Además elimina la obligación de destinar el 6% del PIB a educación y recorta fondos para discapacidad, uno de los más afectados por el ajuste fiscal de Milei. En contraste, aumenta un 39% los fondos para un plan nacional de alfabetización.

Este miércoles también se inició el tratamiento en el Senado de una modificación a una ley ambiental que limita las actividades extractivas en las zonas de glaciares.

