El Congreso de Argentina ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- Argentina ratificó definitivamente este jueves el tratado de libre comercio firmado en enero pasado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) tras la aprobación del proyecto en el Senado, con lo que se convierte en el segundo país en hacerlo después de Uruguay, que lo aprobó en esta misma jornada.

El proyecto de ratificación fue aprobado en el Senado por 69 votos a favor y tres en contra.

El pacto entre la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados de Argentina el pasado 12 de febrero, con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones.

Un acuerdo amplio

Negociado durante 25 años por la UE y el mayor bloque suramericano, el pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo: un mercado integrado por unas 700 millones de personas y con un peso del 30 % del PIB mundial y del 35% del comercio global, de acuerdo a datos de los Veintisiete.

El acuerdo reglamenta el comercio de todo tipo de bienes y servicios.

Sobre los bienes agrícolas -en los que los suramericanos son altamente competitivos- será liberado el 99 % de los intercambios, con la eliminación inmediata -una vez que entre en vigor el pacto- de aranceles para numerosos productos del Mercosur.

El bloque suramericano, a su vez, abre su mercado a los bienes industriales de la UE, una concesión que algunos senadores opositores plantearon que será dañina para ciertos sectores manufactureros argentinos que no están en condiciones de competir con los europeos.

«No vamos a oponernos a un tema que es de trabajo de mucho tiempo, pero hay que trabajar mucho en corregir las asimetrías que tenemos, en primer lugar, con Brasil. Y también con la UE. Los medicamentos van a valer 30 % más con este tratado», afirmó durante el debate José Mayans, jefe del bloque de senadores peronistas.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, rechazó ese argumento al asegurar que en la negociación del pacto se «resolvió la mayoría de las asimetrías».

«Y en las otras asimetrías fijamos tiempos, justamente, para ponernos en la dirección necesaria de productividad y capacidad en los años como para poder lograr que, cuando comience, Argentina esté preparada. Lo mismo le pasa a Europa, que es proteccionista y también ha puesto tiempos para abrir determinados mercados», alegó.

Un cuarto de siglo de negociaciones

La intención de europeos y suramericanos quedó plasmada en un acuerdo marco de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigor en 1999, pero formalmente las negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se celebraron decenas de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con pausas durante largos años.

Finalmente, tras 25 años de negociaciones, el pacto fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción.

Para entrar en vigor, debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

Poco antes de que el Senado argentino ratificara el pacto, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó también de forma definitiva este jueves el acuerdo UE-Mercosur.

Brasil lo hizo el miércoles en la Cámara de Diputados y será revisado por el Senado en los próximos días, mientras que el Gobierno de Paraguay remitió el acuerdo a su Parlamento, donde deberá ser tratado para su ratificación.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a una votación en la Eurocámara.

«Este tratado lo puede aprobar la CE de manera inmediata y empieza a regir de manera inmediata. Hoy lo votamos y mañana empieza a regir», afirmó Bullrich. EFE

