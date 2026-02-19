El Congreso de Ecuador destituye al jefe de la judicatura por la falta de seguridad de jueces

El Congreso de Ecuador destituyó e inhabilitó el miércoles al presidente del organismo que administra la justicia por incumplimiento de funciones al no garantizar la seguridad de jueces amenazados por el crimen organizado.

Más temprano, antes del inicio del proceso, Godoy presentó su renuncia al cargo alegando que detrás del juicio en su contra había «intereses» de partidos políticos.

La Asamblea Nacional determinó en un informe que las acciones de Mario Godoy, quien estuvo más de un año y medio al frente del Consejo de la Judicatura, «fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los administradores de justicia».

Con 148 votos, el Congreso decidió censurar y destituir a Godoy, quien fue juzgado en ausencia, informó el organismo en un comunicado.

La Asamblea Nacional consideró «deficiente» e «inoperante» el trabajo de Godoy, especialmente ante las amenazas de muerte que recibió un juez anticorrupción tras condenar a un narcotraficante.

El magistrado, a quien se le había retirado su seguridad, también denunció supuestas presiones de parte de otro funcionario judicial para fallar a favor de un narco serbio en un caso de lavado de activos.

Entre 2020 y 2025, 12 fiscales y tres jueces fueron asesinados en Ecuador, según un informe del Observatorio de Derechos y Justicia.

Godoy quedó «inhabilitado para ejercer cargos en el sector público durante dos años», precisó la Asamblea Nacional.

