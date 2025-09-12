The Swiss voice in the world since 1935

El Congreso de Perú archiva una denuncia contra Boluarte por muertes durante protestas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 11 sep (EFE).- El Congreso de Perú archivó este jueves una denuncia constitucional presentada el año pasado por la Fiscalía contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas sociales que se desarrollaron entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.

La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó con 12 votos a favor y 10 en contra un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso que se archive la petición presentada por el entonces fiscal general interino, Juan Carlos Villena, por considerar que no hay pruebas suficientes para acusar a la mandataria.

Tras conocerse la medida, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenó «enérgicamente la decisión» y aseguró que el Congreso le «ha dado la espalda a los peruanos». EFE

dub/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR