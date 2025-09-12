El Congreso de Perú archiva una denuncia contra Boluarte por muertes durante protestas
Lima, 11 sep (EFE).- El Congreso de Perú archivó este jueves una denuncia constitucional presentada el año pasado por la Fiscalía contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas sociales que se desarrollaron entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.
La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó con 12 votos a favor y 10 en contra un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso que se archive la petición presentada por el entonces fiscal general interino, Juan Carlos Villena, por considerar que no hay pruebas suficientes para acusar a la mandataria.
Tras conocerse la medida, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenó «enérgicamente la decisión» y aseguró que el Congreso le «ha dado la espalda a los peruanos». EFE
dub/eav