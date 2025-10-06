The Swiss voice in the world since 1935
El Consejo Ejecutivo de la Unesco avala al egipcio Al Anani como director general

París, 6 oct (EFE).- El egipcio Jaled al Anani, reconocido egiptólogo y exministro de Turismo y Antigüedades de su país, quedó este lunes a un paso de ser elegido como nuevo director general de la Unesco, tras recibir en París la nominación del Consejo Ejecutivo de la agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En una votación realizada mediante escrutinio secreto, los miembros de este organismo -que constituye la principal instancia de toma de decisiones para el funcionamiento de la Unesco- se inclinaron por mayoría aplastante por Al Anani, que partía como favorito, frente a su único rival, el congoleño Firmin Edouard Matoko.

La decisión del Consejo Ejecutivo, que está formado por 58 integrantes que los Estados miembros eligen cada cuatro años, será propuesta a la Conferencia General en su próxima reunión en Samarcanda (Uzbekistán) -donde estarán representados todos los países-, para realizar una votación definitiva el 6 de noviembre.

La votación se saldó por 55 votos para Al Anani y dos para Matoko, con un miembro del Consejo ausente. EFE

