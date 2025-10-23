El conteo final de votos ratifica a Paz como presidente electo de Bolivia

La autoridad electoral de Bolivia culminó este miércoles el conteo oficial de votos del balotaje presidencial y ratificó la victoria del senador de centroderecha Rodrigo Paz, quien asumirá como mandatario el próximo 8 de noviembre.

Paz, economista de 58 años, obtuvo el 54,96% de los votos válidos, más de 3,4 millones de sufragios. En tanto, su rival, el exmandatario de derecha Jorge Quiroga, alcanzó el 45,04%.

Con su elección, Paz pondrá fin a una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciada por Evo Morales (2006-2019) y continuada por su exaliado Luis Arce (2020-2025).

El electorado selló el fracaso del oficialista Movimiento al Socialismo en la primera vuelta.

En medio de una profunda crisis económica derivada de la escasez de divisas, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) prometió recortes drásticos al gasto público, sobre todo en los subsidios a los combustibles que agotan sus reservas líquidas internacionales.

Paz ganó en seis de los nueve departamentos del país de 11,3 millones de habitantes, sobre todo en el occidente.

Arrasó de manera singular en el departamento de La Paz, donde alcanzó su mayor votación: 66%. Sin embargo, perdió en Santa Cruz, el departamento más rico del país, y en Tarija, cuna de su familia.

Horas antes, Jorge Quiroga opinó en conferencia de prensa que hubo «errores» en el conteo de votos, pero reconoció que no afectan la victoria de Paz.

Entre el domingo y el martes hubo protestas de seguidores de Quiroga en varias ciudades del país para denunciar un supuesto fraude en el recuento de sufragios en favor de Paz.

La justicia electoral rechazó estas versiones.

«En esta (elección) había errores, sí, hemos visto un montón», aseveró Quiroga en rueda de prensa. Luego aclaró: «¿Hay la cantidad que afecta en el resultado? No».

Quiroga anunció que solicitará a sus senadores y diputados electos apoyar desde el Congreso al nuevo mandatario.

El Partido Demócrata Cristiano, de Paz, tendrá la bancada parlamentaria más numerosa, seguida de la de Alianza Libre, impulsada por Quiroga.

