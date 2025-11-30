El croata Filip Mišković gana el Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia

Motril (España), 30 nov (EFE).- El guitarrista croata Filip Mišković se alzó este domingo con el primer premio del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, celebrado en localidad de La Herradura, en la provincia española de Granada (sur).

El certamen, que celebra cuatro décadas de vida, consolida su posición internacional con un palmarés que refleja la severidad del concurso.

El evento fue clausurado por el alcalde del municipio de Almuñécar, perteneciente también a Granada, Juan José Ruiz Joya, quien ha encomendando a los ganadores «la responsabilidad del linaje» del Maestro Andrés Segovia, guitarrista español fallecido en 1987.

El segundo premio recayó en la ucraniana Vledyslav Indyk y el tercer lugar quedó desierto, según apuntan desde la organización.

Ruiz Joya indicó en el discurso que la madera tiene memoria, y que «en La Herradura hemos protegido el silencio necesario para que la guitarra susurre su verdad. Cuarenta años no se cumplen por inercia, sino por convicción y amor al arte». EFE

