El crucero afectado por el hantavirus planea ir a Canarias tras evacuar a enfermos

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Bruselas, 5 may (EFE).- El buque afectado por un brote de hantavirus prevé dirigirse a las Islas Canarias una vez evacúe hacia Países Bajos a los tres pasajeros que requieren atención médica urgente, según informó este martes la empresa operadora.

La compañía actualizó así la ruta del crucero tras haber informado previamente este martes que preparaba la evacuación médica de las dos dos personas que necesitan ser hospitalizados, así como a la persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

Los enfermos serán trasladados a Países Bajos mediante aeronaves especializadas tras un paso previo por Cabo Verde, según dijo en un comunicado la firma Oceanwide Expeditions, que añadió que no puede precisar las fechas exactas en que tendrá lugar ese procedimiento. EFE

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