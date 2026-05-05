El crucero con hantavirus busca puerto y la OMS apunta a España

afp_tickers

4 minutos

Un crucero con un brote de hantavirus, que pudo haberse transmitido entre personas, sigue este martes en Cabo Verde en busca de un puerto donde atracar y la OMS apunta a España, que está a la espera de «datos epidemiológicos» para tomar una decisión.

El MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, un archipiélago frente a las costas de África, con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Los pasajeros están confinados en sus camarotes para limitar la propagación del hantavirus, que se transmite a los humanos a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y los excrementos.

El hantavirus ha provocado por el momento tres muertes: un matrimonio neerlandés y un alemán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El barco lleva fondeado desde el domingo frente a las costas de Cabo Verde que le ha denegado la autorización para atracar.

Según la OMS irá al archipiélago español de Canarias.

«Estamos trabajando con las autoridades españolas que (…) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo», afirmó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Pero España afirmó que aún no se ha tomado una decisión.

«En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud», escribió el gobierno en X.

En Bruselas, el presidente regional canario, Fernando Clavijo, dijo a periodistas que el barco «debe ser atendido donde está», en Cabo Verde, o dirigirse a «Holanda» porque «es de bandera holandesa».

Jake Rosmarin, un pasajero que narra su viaje en las redes sociales, contó el lunes en Instagram que «hay mucha incertidumbre» a bordo.

«Lo único que queremos ahora es sentirnos seguros, tener respuestas claras y volver a casa», añadió.

El hantavirus se ha confirmado por primera vez en el navío en un británico que desembarcó del barco el 27 de abril en la Isla Ascensión, en el Atlántico, y fue trasladado a Johannesburgo, en Sudáfrica.

Por el momento la OMS ha confirmado dos casos y hay otros cinco sospechosos. Cree que algunos contrajeron el virus «fuera del barco» y después hubo transmisión entre personas a bordo, declaró Van Kerkhove.

Para este tipo de contagio es necesario que las personas estén realmente muy cerca, precisa.

«El riesgo para el público en general es bajo. No se trata de un virus que se propague como la gripe o el covid-19. Es muy diferente», explicó.

Hay muchos tipos de hantavirus y la transmisión entre personas es extremadamente inusual, indicó la oficina federal de la salud pública suiza (OFSP).

– «Síntomas gastrointestinales» –

Después del caso del británico, la organización confirmó el lunes el contagio de una neerlandesa de 69 años, fallecida el 26 de abril.

Esta última había desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril con los restos mortales de su marido, de 70 años, fallecido el 11 de abril tras «presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve».

Su esposa también presentaba «síntomas gastrointestinales». El 25 de abril embarcó en un avión con destino a Johannesburgo, donde fue hospitalizada. Falleció al día siguiente.

Las autoridades intentan «localizar a los pasajeros» del vuelo Santa Elena-Johannesburgo en el que viajó esta neerlandesa, añadió la OMS. El matrimonio viajó por Argentina antes de tomar el barco el 1 de abril.

Según la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions varios médicos han subido a bordo para atender a los enfermos.

Entre los cinco casos considerados sospechosos figuran al menos dos miembros de la tripulación, uno británico y otro neerlandés, según la OMS.

Dos pacientes siguen a bordo y serán evacuados a Países Bajos «para recibir tratamiento, añadió Van Kerkhove.

burs-ag/apo/erl/an