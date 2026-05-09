El cubano Erick Hernández supera marca mundial de dominio del balón en una hora

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La Habana, 9 may (EFE). – El exfutbolista cubano Erick Hernández estableció este sábado una nueva marca mundial en dominio del balón al alcanzar los 11.942 toques en una hora con pies, muslos y cabeza.

Hernández logró de esta forma superar al mexicano Abraham Muñoz, poseedor del récord mundial, con 11.901 toques logrados en julio de 2017.

El exfutbolista cubano concretó esta nueva marca durante una presentación en el hotel Meliá Copacabana de la capital cubana, estableciendo una frecuencia de más de tres toques al balón por segundo.

Conocido como ‘El Dominador’, Hernández también alcanzó el pasado 28 de marzo otra marca personal dominando el balón solo con la cabeza, sentado en el piso y con 1,5 kilogramos de peso atados en cada tobillo, al permanecer una hora, 24 minutos y 33 segundos, logro que intenta homologar en los récords Guinnes.

Hernández ingresó por primera vez al libro Guinnes en 2005 por tocar el balón con la cabeza 319 veces durante un minuto. En 2020 repitió su presencia, cuando le dio con la cabeza a la redonda en 188 ocasiones en solo 30 segundos, para batir por uno, la anterior marca, que él mismo había homologado en 2011.

El exfutbolista ostenta también la marca por tocar el balón con la cabeza 351 veces durante un minuto, superando así la establecida por el chino Gao Chong, con 341. Además de la de 2009, cuando controló el balón con los muslos durante una hora y 28 minutos.

Hernández nació en 1966 y practicó fútbol antes de incursionar en la modalidad de dominio del balón.

Comenzó a trabajar las modalidades del dominio del balón en 1994, una tradición que ejerció primero su hermano Douglas, precursor de la especialidad en Cuba.

Desde entonces ha probado su habilidad para tocar el balón con casi todas las partes del cuerpo, logrando marcas de dominio con los muslos, las rodillas, los pies, la cabeza, sentado, de pie o corriendo los 100 metros y el maratón. EFE

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