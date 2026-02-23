El cubano Paradela y Rodríguez le dan la victoria a Saprissa en el clásico con Alajuelense

San José, 22 feb (EFE).- El cubano Luis Paradela y el delantero Ariel Rodríguez, le dieron la victoria por 2-1 al Saprissa frente al Alajuelense en el clásico nacional del fútbol de Costa Rica, profundizando la crisis del vigente campeón.

Los llamados morados marcaron de forma tempranera con un cabezazo de Paradela al minuto 7 y luego sellaron el triunfo con un penal anotado por Rodríguez al minuto 83.

El Alajuelense, del técnico Óscar Ramírez, había empatado parcialmente al minuto 34 con el mexicano Ronaldo Cisneros. Sin embargo, la expulsión del defensor Aarón Salazar condicionó el cierre del partido.

De esta manera, el equipo dirigido por Hernán Medford, cortó una racha de ocho partidos sin vencer a su máximo rival y suma cinco triunfos consecutivos desde su llegada el banquillo, mientras que en la acera del frente los alajuelenses siguen sin encontrar un rumbo en el torno y acumulan presión y dudas sobre su rendimiento.

Con este resultado, Saprissa es cuarto con 15 unidades, mientras que el Alajuelense cayó a la sexta posición con 9 puntos. Por su parte, el Herediano es primero con 16, la misma cantidad que tiene Cartaginés, que es segundo. En la tercera casilla se ubica San Carlos con 15 puntos.

En otro juego atractivo de la fecha, San Carlos, del técnico Wálter Centeno, continúa dando la sorpresa tras vencer por 1-0 al líder Herediano, achicando las diferencias en la parte alta de la tabla.

El único gol, fue marcado por el panameño Jorman Aguilar al minuto 34. La victoria, además, le permite alejarse del descenso.

Herediano, comandado por el argentino José Antonio Giacone, intentó reaccionar, pero no encontró las respuestas contra un sólido San Carlos.

La octava jornada del Torneo Clausura fue completada con la victoria de Cartaginés por 2-1 frente a Liberia, Pérez Zeledón empató 1-1 con Guadalupe, y Sporting perdió por 1-2 ante Puntarenas. EFE

