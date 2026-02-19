El déficit comercial de EEUU alcanza un nuevo récord en 2025

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió a un nuevo récord en 2025, según mostraron el jueves datos del gobierno, a pesar de los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump.

El déficit de bienes de Estados Unidos se situó en 1,24 billones de dólares durante el año pasado, lo que supone un ligero aumento respecto al nivel de 2024, informó el Departamento de Comercio.

Sin embargo, el déficit comercial de bienes con China se redujo en el cómputo del año, según los datos.

Al considerar tanto bienes como servicios, el déficit comercial total de Estados Unidos en 2025 se redujo a 901.500 millones de dólares, desde 903.500 millones en 2024.

En el mes de diciembre, el déficit total aumentó más de lo esperado, un 32,6%, hasta 70.300 millones de dólares, debido a la caída de las exportaciones y al aumento de las importaciones.

Las exportaciones de suministros industriales, incluido el oro no monetario, disminuyeron, mientras que las importaciones en la misma categoría aumentaron en el mes.

Las importaciones estadounidenses de bienes de capital, como accesorios informáticos y equipos de telecomunicaciones, repuntaron en diciembre.

Los flujos comerciales de la mayor economía del mundo se vieron fuertemente afectados en 2025, cuando Trump impuso nuevos aranceles a bienes procedentes de prácticamente todos los socios comerciales como parte de su empeño en reducir el déficit comercial.

Sus medidas llevaron el arancel efectivo promedio a su nivel más alto desde la década de 1930.

La reducción del déficit con China también se produjo después de que Trump entrara en una escalada arancelaria de represalias con Pekín el año pasado, aunque desde entonces ambos países han rebajado las tensiones.

