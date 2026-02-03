El déficit comercial de El Salvador totaliza 11.419 millones de dólares al cierre del 2025

San Salvador, 3 feb (EFE).- La balanza comercial de El Salvador cerró el 2025 con un déficit de 11.419,82 millones de dólares (9.671,45 millones de euros), un 20,3 % más que lo registrado en 2024, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR) consultada este martes.

Los datos de la institución financiera indicaron que el déficit comercial en los doce meses del año pasado fue superior en 1.927,2 millones de dólares, frente a los 9.492,62 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2024.

Las exportaciones de bienes y servicios salvadoreños totalizaron 6.428,52 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones sumaron 17.848,32 millones de dólares en ese año.

Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños y le siguen países centroamericanos como Guatemala y Honduras.

El Salvador fue uno de los países a los que Estados Unidos impuso un arancel del 10 %, que entró en vigencia el pasado 1 de agosto.

No obstante, los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron a finales de enero paso el primer «acuerdo de comercio reciproco en el Hemisferio Occidental» que, entre otros puntos, supone la eliminación de aranceles para «fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras», según informó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Salvador exporta una variedad de productos principalmente a Estados Unidos, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos.

En la región centroamericana, Guatemala y Honduras son los principales socios de El Salvador. EFE

