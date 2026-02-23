El daño a los bienes culturales en Ucrania fue de 4.500 millones de dólares en cuatro años

3 minutos

París, 23 feb (EFE).- Los daños a los bienes y el patrimonio cultural de Ucrania se estiman en 4.500 millones de dólares tras cuatro años en guerra por la invasión a gran escala perpetrada por Rusia, indicó este lunes la Unesco en un comunicado.

Por su parte, la recuperación y la reconstrucción de los sectores de la educación, los medios de comunicación y la cultura durante la próxima década requerirán una inversión de cerca de 52.130 millones de dólares, precisó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Esa agencia, que tiene su sede en París, detalló con motivo del cuarto aniversario del conflicto que, en total, ha movilizado en estos años algo más de 75 millones de euros con «la convicción de que la educación, la cultura, la información y las ciencias son un salvavidas para la resiliencia del pueblo de Ucrania».

En paralelo a la ayuda para paliar el impacto directo de la guerra, el objetivo es que los derechos humanos y las personas, «en particular mujeres, niños, docentes, personal científico, comunidades y profesionales de la cultura», estén en «el centro de la recuperación como actores y beneficiarios clave», indicó en la nota Chiara Dezzi Bardeschi, jefa de la delegación de la Unesco en Ucrania.

En cuanto a la educación, esta organización detalló que en este tiempo ha mejorado el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial para casi 320.000 estudiantes y ha impartido formación sobre salud mental a más de 42.000 profesionales de la educación y de la psicología en el ámbito escolar.

Asimismo, 77.000 docentes han recibido formación sobre pedagogía digital y se han reparado 31 centros educativos en Ucrania con apoyo de la Unesco.

Respecto a los medios, más de 5.100 periodistas recibieron ayudas en forma de subvenciones, cursos sobre seguridad, suministro de equipos y asistencia psicológica.

La Unesco, además, abrió siete centros en todo el país para apoyar el trabajo de los periodistas y sus campañas de alfabetización mediática e informativa fueron vistas por más de 13 millones de personas.

En el área de patrimonio, los esfuerzos se concentraron en la formación de 2.500 profesionales de la cultura en la mejora de sus capacidades para la futura reconstrucción.

La organización contribuyó en la rehabilitación de 20 sitios culturales en seis regiones y creó el Centro Cultural de Leópolis, que acogió 3.500 participantes y 130 eventos.

Para aumentar la resiliencia del sector científico, se evaluaron las necesidades psicosociales y de salud mental de la comunidad científica ucraniana y se puso en marcha una iniciativa de acceso remoto a equipos de laboratorio, que ofrece oportunidades de investigación en asociación con laboratorios internacionales.

También se abordó el impacto ambiental a largo plazo por la destrucción de la presa de Kajovka mediante nuevos sistemas de vigilancia y alerta temprana para los recursos hídricos. EFE

