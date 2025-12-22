El DAX 40 cierra casi sin cambios en una jornada sin gran volumen de negocio

Berlín, 22 dic (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cerró este lunes casi sin cambios con respecto a la jornada anterior, en un día marcado por el inicio del receso navideño en el que el escaso volumen de negocio llevó a que incluso pequeñas transacciones provocaran temporalmente vaivenes significativos.

Tras reconquistar la semana pasada la marca de los 24.000 puntos, el índice selectivo cerró la jornada con una bajada del 0,02 % hasta los 24.283,97 puntos.

Por otro lado, el MDAX de las medianas empresas subió un 0,25 % hasta 30.437,29 puntos y el TecDAX de las tecnológicas incluso un 0,73 % hasta 3.592,98 puntos.

La semana pasada el DAX 40 se había beneficiado de la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, así como de los últimos datos de la inflación y del mercado laboral, más bajos de lo esperado, que están alentando las expectativas de nuevos recortes por parte de la Reserva Federal el año que viene.

Por otro lado esta semana no se espera la publicación de indicadores económicos en Alemania, mientras que la incertidumbre geopolítica relacionada con los contactos para poner fin a la guerra de Ucrania se mantiene elevada.

El fabricante de chips Infineon Technologies se hizo hoy con un 2,64 % hasta 36,76 euros, mientras que la médica Fresenius ganó un 1,14 % hasta 40,80 euros y la reaseguradora Hannover Rück un 0,99 % hasta 265,80 euros.

En el extremo contrario, la energética E.On se dejó un 1,88 % hasta 15,65 euros.

La aeronáutica MTU Aero Engines perdió un 1,20 % hasta 355,20 euros y la armamentística Rheinmetall un 1,09 % hasta 1.542,50 euros. EFE

