El DAX 40 cierra en tablas pese a los avances en las negociaciones entre EE.UU. y China

Fráncfort (Alemania), 30 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort cerró hoy en tablas (-0,02 %) pese a los avances en las negociaciones comerciales entre EEUU y China, después de resultados de empresas y de las reuniones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE).

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,02 %, en 24.118,89 puntos.

EEUU y China anunciaron acuerdos tras la reunión entre sus presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur, que suponen un avance pero no resuelven las causas de las tensiones comerciales.

La inflación bajó en Alemania en octubre hasta el 2,3 % interanual (2,4 % en septiembre).

El BCE mantuvo los tipos de interés en el 2 % y dejó entrever que no los va a modificar en diciembre.

La Fed recortó sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %, pero su presidente, Jerome Powell, dijo que la bajada de los tipos de interés en diciembre no está garantizada.

El grupo químico y farmacéutico Bayer bajó un 2,5 %, hasta 26,87 euros, y la farmacéutica Merck cayó un 2,1 %, hasta 112,55 euros.

El grupo Volkswagen perdió un 1,9 %, hasta 90,24 euros, después de entrar en pérdidas en el tercer trimestre debido a los problemas de Porsche.

Asimismo, Porsche Automobil Holding, que agrupa las participaciones de VW y del fabricante de deportivos, cedió un 2,3 %, hasta 34,68 euros.

El portal inmobiliario Scout24 subió un 3 %, hasta 101,30 euros, mientras el fabricante de aviones Airbus ganó un 2,1 %, hasta 212,60 euros, después de presentar buenos resultados.

El productor de artículos deportivos Adidas recuperó un 1,3 %, hasta 167,45 euros, después de haber perdido un 10,4 % el miércoles. EFE

aia/rf