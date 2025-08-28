El DAX 40 de Fráncfort cierra en tablas (-0,03 %) ante la aversión al riesgo

Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este jueves apenas un 0,03 %, por lo que encadenó pérdidas por cuarto día consecutivo, debido a la aversión al riesgo y pese a los buenos resultados de la tecnológica estadounidense Nvidia y datos positivos de la economía de Estados Unidos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó un 0,03 %, hasta 24.039,92 puntos.

Apenas tuvieron repercusión en la renta variable alemana la revisión al alza del crecimiento de EEUU en el segundo trimestre y la caída de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo la semana pasada en ese país.

La confianza económica en la zona del euro empeoró en agosto hasta 95,2 puntos, desde los 95,7 puntos de junio, según datos de la Comisión Europea (CE), deterioro que fue menor de lo previsto,

Los inversores prevén que los aranceles del 50 % a las importaciones de productos indios, debido a la compra de petróleo ruso por parte de la India, lastrarán mucho a la economía india y tendrán como resultado una caída de la demanda de crudo .

El fabricante de neumáticos Continental subió un 1,1 %, hasta 75,88 euros, después de vender un área de negocio de ContiTech a la estadounidense Regent.

BMW ganó un 0,8 %, hasta 90,18 euros, y Mercedes-Benz avanzó un 0,8 %, hasta 53,72 euros, debido a las buenas cifras de matriculaciones en Europa en julio.

El proveedor de pruebas de laboratorio Qiagen perdió un 4,2 %, hasta 39,64 euros, después de anunciar una emisión de deuda.

La inmobiliaria Vonovia cayó un 2,3 %, hasta 27,93 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer cedió un 1,7 %, hasta 27,92 euros. EFE

