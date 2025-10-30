El derrumbe de un edificio cerca de Estambul causa 4 muertos y una joven herida

Ankara, 30 oct (EFE).- El derrumbe este miércoles de un edificio de siete plantas en Gebze, cerca de Estambul, causó la muerte de cuatro personas de la misma familia mientras que una joven de 18 años fue rescatada con vida, confirmaron este jueves las autoridades turcas.

El viceministro del Interior, Mehmet Aktas, informó de que los cuerpos sin vida de dos personas, los padres de las otras víctimas, fueron recuperados gracias a los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate.

Los tres hijos de la familia habían sido rescatados el miércoles: dos sin vida y uno con vida.

La hija mayor de la familia fue rescatada viva el miércoles por la tarde, y posteriormente se recuperaron los cadáveres de sus hermanos menores, de 12 y 14 años de edad.

El estado de salud de la superviviente, hospitalizada ayer, es bueno aunque la joven permanece en observación en la unidad de cuidados intensivos como medida de precaución.

Como medida preventiva, las autoridades han evacuado otros 12 edificios de la misma zona.

Aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la causa del derrumbe.

Según los medios turcos, hubo obras de construcción del metro a ambos lados del edificio, por lo que el colapso podría estar relacionado con esa actividad. EFE

