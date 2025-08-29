The Swiss voice in the world since 1935

El desempleo en Colombia baja a 8,8 % en julio, su nivel más bajo desde 2017

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 29 ago (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia se situó en 8,8 % en julio pasado, lo que representa el nivel más bajo del mercado laboral desde 2017, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Comparado con julio de 2024, cuando la tasa de desempleo fue del 9,9 %, la cifra del séptimo mes de este año representa una caída de 1,1 puntos porcentuales, lo que significa que 766.000 personas más ingresaron al mercado laboral.

En abril pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó a Colombia como uno de los países más cercanos a su mínimo desde que se inició la serie histórica en 2001, cuyo piso es el 8,5 %.

La ocupación a nivel regional

La tasa de ocupación en julio fue del 58,9 %, lo que supone un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, mientras que la de desocupación subió 0,4 puntos porcentuales y se situó en 64,6 %.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la desocupación fue menor que en el conjunto del país, con un 8,4 %, frente al 10,2 % registrado en julio de 2024.

La tasa de desempleo de las mujeres se situó en 11,1 %, frente al 7,1 % de los hombres, lo que implica una brecha de cuatro puntos porcentuales.

Según el DANE, «en el caso de la población ocupada, todos los dominios geográficos presentaron crecimiento».

Los sectores que más empleo generaron en julio con respecto al mismo mes de 2024 fueron los de alojamiento y servicios de comida (186.000 puestos nuevos), seguido del transporte y almacenamiento (172.000).

En contraste, el sector de información y comunicaciones perdió 80.000 empleos que se suman a los 124.000 que se perdieron en junio. EFE

pc/joc/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR