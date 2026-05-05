El documental ‘El silencio de la Tierra’ se estrena el 12 de mayo en el canal ARTE TV

1 minuto

Redacción Medioambiente, 5 may (EFE).- El documental ‘El silencio de la Tierra’, una coproducción de España, Francia y Bélgica que ahonda en la grave situación de los defensores ambientales en Latinoamérica, se estrenará el próximo 12 de mayo en la plataforma ARTE TV, según fuentes de la productora española Diagonal.

El documental del director y montador Frank Gutiérrez, recoge en 78 minutos los casos de Berta Cáceres (Honduras), defensora del derecho al agua de las comunidades indígenas; y Paulo Paulino Guajajara (Brasil) e Ildefonso y su hijo Aldo Zamora (México), que lucharon contra la deforestación.

La cinta que se estrenará el próximo 12 de mayo (https://www.arte.tv/es) cuenta con el guión de la periodista y escritora Carla Guimaraes, y se presentó el pasado 3 de abril en el FIGRA (Festival International du Grand Reportage d’Actualité).

Según explicó Gutíerrez a EFE, con el documental pretenden concienciar que la defensa del medioambiente «es global, porque la piel del medioambiente es de todos, no específica de un lugar», ya que «lo que repercute en el Amazonas no se queda en el Amazonas, es una cosa que también te involucra a ti».

Según el último informe de la ONG International Global Witness, en 2024 en el mundo -con casos documentados- 146 defensores ambientales y del territorio fueron asesinados, de los cuales 117 se produjeron en Latinoamérica. EFE

lul/icn