El dominicano Andrés Feliz disfruta sus primeros meses en el Real Madrid

Carlos Mateos Gil

Madrid, 12 feb (EFE).- Andrés Feliz (Santo Domingo, República Dominicana, 1997) disfruta de sus primeros meses en el Real Madrid, al que le ha llevado su rápida progresión en el baloncesto español. Su adaptación no ha sido fácil, por la grandeza del club en el que juega, porque por momentos los resultados no acompañaron y porque una lesión le tuvo parado algunas semanas.

Todos esos obstáculos los ha ido sorteando con trabajo y considera que cada día da «un paso más hacia adelante» y se siente «más cómodo». De ese proceso, de su ‘competencia’ en el puesto de base con el argentino Facundo Campazzo y de la Copa del Rey que ahora afronta con su equipo ha hablado en una entrevista con EFE.

Pregunta: ¿Cómo están siendo estos primeros meses en el Real Madrid?.

Respuesta: Bien. Hubo un momento de adaptación al principio, luego cogí ritmo y bien. Ahora estamos en un buen momento y para nosotros es importante eso.

P: ¿Es tan grande el club como se esperaba?. ¿Le ha sorprendido?.

R: Es lo que ya todo el mundo sabe, que es un club grande a nivel de todo en general. Aquí se viene a ganar y sobre todo a pasárselo bien dentro del club.

P: ¿Siente que, conforme van pasando las semanas, se va acercando a su mejor versión?.

R: He ido mejorando, honestamente. Puedo seguir mejorando y aportando más y yo creo que eso va a venir. Cada día estoy dando un paso más hacia adelante y me siento más cómodo.

P: ¿Cree que eso habría pasado antes de no haber tenido esa lesión en octubre que le cortó un poco esa trayectoria de adaptación al equipo?.

R: Las lesiones son parte de nuestra carrera. No puedo decir si hubiera pasado antes o no, pero lo que sí sé es que estoy agradecido de estar de vuelta y poder estar mejor cada día físicamente, trabajando y estando disponible para el equipo.

P: Pelea por minutos con un jugador muy relevante, Facundo Campazzo. ¿Es tan bueno como parece desde fuera de la pista?.

R: Sí, es un gran jugador. Lo viene demostrando toda su carrera. Yo creo que eso también me ayuda a mí a ser mejor jugador y a ser mejor competidor cada día. Tengo que defenderle, compartir pista con él también, y eso me aporta mucho. Me siento contento de compartir vestuario con él.

P: ¿Y siente también que esa competencia con usted le hace mejor a él?.

R: Yo creo que sí. Somos dos competidores, nos gusta ganar y tratamos de hacerlo lo más real en los entrenamientos, que es como nos va a pasar en los partidos. Siempre estamos compitiendo físicamente, trabajando duro, y creo que eso debería hacerle mejorar también.

P: Campazzo es un líder en el vestuario, como lo es Mario Hezonja o como lo es Sergio Llull. ¿Se aprende también de eso, de la jerarquía de otros jugadores?.

R: Claro. Tienes jugadores que comparten su experiencia contigo, que te ayudan, que te guían, que te explican cómo es el club y el equipo en general. Y también de eso se aprende.

P: Afrontan ahora la Copa del Rey. Ha costado, pero llegan como líderes de la Liga Endesa. ¿Les convierte eso en favoritos?.

R: La Copa es un evento en el que ya el primer partido es importante, no te puedo decir quién es el favorito. Obviamente todos vamos a ganar. Debemos tener el enfoque en el primer partido y a partir de lo que pase ahí, seguir avanzando. Lo más importante es estar centrado. No te puedo decir quién es el favorito exactamente.

P: Daba la sensación de que el equipo iba a estar en el punto óptimo cuando llegasen a jugarse los títulos como la Copa del Rey y a final de temporada. Dentro de todo ese proceso que parecía tenerles en muy buen momento de cara a la Copa, ¿cómo han irrumpido esas tres derrotas seguidas en la Euroliga?. ¿Les han generado alguna duda?.

R: Han sido momentos duros, obviamente. Pero como pasó a principio de temporada. De todo se aprende. Al principio no estuvimos tan bien y luego mejoramos. Obviamente tenemos que aprender de esas tres derrotas seguidas que tenemos en la Euroliga, pero ahora mismo estamos centrados en la Copa y ya cuando en su momento toque la Euroliga nuevamente, será momento afrontar la Euroliga con la máxima capacidad que podamos, dando un paso adelante.

P: ¿Le da vértigo lo rápido que está yendo todo con usted en Europa, adonde llegó hace solo cuatro años?.

R: Estoy agradecido por cada proceso, por seguir mejorando cada día y por seguir escalando como jugador y como persona. Eso es lo importante. Si me hubieran preguntado hace cuatro años si me veía en el Real Madrid, hubiera dicho que no. Por eso agradezco cada día y cada oportunidad desde que estoy aquí y trato de sacarle provecho a cada minuto y cada oportunidad que se me brinda. EFE

