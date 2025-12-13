El dominicano Polanco firma con Mets por 2 temporada a cambio de 40 millones de dólares

Redacción Deportes, 13 dic (EFE).- Los Mets de Nueva York han incorporado al bateador ambidiestro dominicano Jorge Polanco con un contrato de 40 millones de dólares por dos temporadas, anunció este sábado el portal especializado MLB.com.

Se trata del mayor monto que ha recibido en sus 12 campañas en las Grandes Ligas el jugador de 32 años.

Polanco, de gran versatilidad, puede jugar en la zona intermedia, el campo corto y la tercera base.

La temporada de 2024 resultó a Polanco para el olvido, pues su desempeño fue lastrado por las lesiones. En el presente 2025 recuperó el nivel con los Marineros de Seattle, a los que ayudó a avanzar hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana, instancia en la que cayeron ante los Azulejos de Toronto.

En su paso por las Grandes Ligas, Polanco promedia .263 con el bate, con 23 jonrones y 85 vueltas producidas, aporte que el conjunto que dirige el venezolano Carlos Mendoza apuesta a que pueda llevar al terreno de juego para regresar a la postemporada en 2026. EFE

