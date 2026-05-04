El ecuatoriano Enner Valencia le da el triunfo al Pachuca sobre el campeón Toluca

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Toluca (México), 3 may (EFE).- El ecuatoriano Enner Valencia anotó un gol este domingo para darle a los Tuzos de Pachuca una victoria por 0-1 sobre el campeón Toluca, que puso al equipo del entrenador argentino Esteban Solari con un pie en la semifinal del Clausura del fútbol mexicano.

En su estadio, 2.600 metros sobre el nivel del mar, Toluca salió a la cancha sin su goleador, el portugués Paulinho, que el entrenador Antonio Mohamed guardó para jugar el martes en la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los Diablos resintieron la ausencia de su líder; carecieron de claridad de mitad de cancha para adelante y, aunque tuvieron la posesión de la pelota, se vieron abajo con un gol de Valencia en el minuto 8.

El ecuatoriano aceptó un servicio de Elías Montiel y de derecha, desde fuera del área, anotó el gol de la victoria, que los Tuzos defendieron bien.

Toluca adelantó líneas en la segunda parte en busca del empate; se encontró con un rival bien ordenado ante el cual hizo poco.

En el 60, Mohamed envió a la cancha a Paulinho y al centrocampista argentino Nicolás Castro.

El cuadro de casa arreció en el ataque ante un Pachuca que estuvo a punto de ampliar la ventaja en un par de ocasiones.

En el 84 el árbitro le anuló un gol a Toluca y la hinchada reaccionó con el grito homofóbico que los aficionados mexicanos lanzan cuando están frustrados, sin que nadie lo impida.

El partido de vuelta de la serie se jugará el próximo domingo en la casa del Pachuca, que se clasificará a la semifinal, siempre y cuando no pierda por dos goles o más.

Un par de horas antes, el América se sacudió una desventaja de dos goles y empató 3-3 con los Pumas UNAM.

El brasileño Juninho, Uriel Antuna y Jordan Carrillo anotaron por los universitarios y América descontó con goles de Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas, los dos últimos en el cobro de penaltis.

Ayer, el Cruz Azul derrotó por 2-3 al Atlas y el Tigres UANL venció por 3-1 al Guadalajara.

La etapa de los ocho mejores se reanudará el próximo fin de semana. El sábado, Guadalajara recibirá a los Tigres y Cruz Azul, al Atlas; el domingo, Pachuca, al Toluca y Pumas UNAM, al América. EFE

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