El Ejército de Mauritania desmiente movimiento de yihadistas en la frontera con Mali

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Nuakchot, 3 may (EFE).- El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas mauritanas desmintió informaciones sobre movimientos de combatientes yihadistas a través de su frontera hacia el vecino Mali y las calificó de «inexactas y deliberadamente engañosas».

Estas afirmaciones, difundidas en «algunos canales digitales», constituyen, según explicó el Ejército anoche en un comunicado, «un intento manifiesto de desinformación destinado a sembrar la confusión y a socavar la credibilidad de nuestras instituciones de defensa».

En un contexto de ofensiva rebelde yihadista en Mali, el comunicado precisa que las fuerzas armadas del país permanecen en estado de alerta elevado.

«El Estado Mayor reafirma con la mayor firmeza que Mauritania ejerce un control total, permanente y soberano sobre la totalidad de su territorio, en particular en las zonas fronterizas, donde no se ha constatado ninguna actividad hostil ni se tolerará», se lee en la nota.

Esta aclaración se produce después de que el grupo paramilitar ruso ‘Africa Corps’, controlado por Moscú y que actúa en Mali junto con las fuerzas gubernamentales de la junta militar golpista en el poder, informó el viernes en su canal en Telegram haber atacado a 200 combatientes que se habrían desplazado en motos y camionetas armadas hacia Mali.

Desde el pasado 25 de abril Mali vive una amplia ofensiva simultánea y coordinada por yihadistas y rebeldes separatistas en la que fue asesinado el ministro maliense de Defensa, Sadio Camara.

La nota de los mercenarios rusos sobre el supuesto movimiento de combatientes hacia el territorio maliense fue ampliamente difundida por medios de comunicación y redes sociales en Mauritania.

Estos hechos se producen en un contexto de tensiones puntuales entre Nuakchot y Bamako, que comparten una larga frontera de unos 2.200 kilómetros.

En marzo de 2026, las autoridades malienses habían acusado a grupos armados de retener a soldados en el campamento de refugiados de M’Berra (sureste), una acusación que fue rechazada por Mauritania.

Entre los principales puntos de paso del lado mauritano figuran las ciudades de Fassala, Bassiknou y Adel Bagrou. EFE

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